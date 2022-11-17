Путин обновил состав СПЧ, исключив из него Сванидзе, Винокурову и Каляпина

Президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В обновленный состав совета включены по согласования десять деятелей. Среди них – ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, работающий в зоне СВО корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова, президент «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева, предправления Союза писателей России Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, профессор РГПУ имени Герцена Сергей Рукшин, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода.

Из СПЧ исключены десять человек, в том числе правозащитники Игорь Каляпин и Наталия Евдокимова, журналисты Екатерина Винокурова, Николай Сванидзе, Александр Верховский, Иван Засурский, психолог Александр Асмолов, директор центра «Сова» (внесен в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский. Также из Совета были исключены умершие в 2021-2022 гг. правозащитник Андрей Бабушкин, судья в отставке Мария Большакова и общественный деятель Галина Осокина.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков объяснил обновление состава СПЧ «новыми обстоятельствами».

«В новых обстоятельствах другие лица становится лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество. И являются наиболее правильным отражением гражданского общества», – сказал пресс-секретарь главы государства журналистам, отметив, что в СПЧ существует постоянный процесс ротации.

Ранее сообщалось, что СПЧ начал подготовку к ежегодной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Такие встречи традиционно проходят в начале декабря. Как пишет сегодня «Коммерсантъ», большинство докладов на предстоящем совещании связаны с вопросами, касающимися СВО и, в частности, мобилизации. Члены СПЧ также планировали поднять тему наказания за дискредитацию армии и поговорить об иноагентах.

Москва, Наталья Петрова

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