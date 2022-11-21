Боррель призвал строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход России

Евросоюз должен углублять сотрудничество со Средней Азией. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, необходимо задействовать огромный потенциал региона в поставках энергоресурсов, критически важного сырья и новых транспортных коридорах в обход России.

Как отметил Боррель по итогам визита в Центральную Азию, Россия и Китай продолжают играть ведущую роль в Средней Азии. «Также очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера», – убежден политик.

«Лидеры стран регион осуществляют различные программы реформ. Кроме того, улучшаются отношения между странами региона. Как ЕС, мы явно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями», – полагает Боррель. Он отметил, что один из приоритетов сотрудничества между Евросоюзом и Средней Азией является развитие новых транспортных коридоров, не зависящих от России. Речь идет о Транскаспийском транспортном маршруте, развитие которого Боррель обсуждал в Казахстане.

Руководитель дипломатии ЕС заявил, что Евросоюз являемся основным торгово-инвестиционным партнером региона. По его словам, за последние десять лет ЕС инвестировал в страны Центральной Азии более 100 млрд евро. «Ключевая задача – опереться на эти основы и придать новый импульс с учетом быстро меняющегося геополитического контекста», – подчеркнул он.

Напомним, в сентябре этого года в Госдепартаменте США заявили, что разъединение экономики стран Центральной Азии с российской экономикой должность стать целью политики Вашингтона. Такое заявление, в частности, сделала Анджали Каур, заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (входит в структуру Госдепа).

Брюссель, Наталья Петрова

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