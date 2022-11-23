«Всем хватит!» Медведев призвал не надеяться на истощение запасов оружия у России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в РФ наращиваются объемы производства высокоточного оружия. Он призвал противников России на Западе не надеяться на истощение возможностей российской армии.
«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!», – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он опубликовал кадры с государственного научно-производственного предприятия «Регион», отметив, что в ходе его посещения обсуждалось «наращивание объемов поставки Вооруженным силам России высокоточного оружия».
Москва, Наталья Петрова
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