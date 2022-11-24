МИД Турции допустил затягивание конфликта на Украине на десятилетия

Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия в случае, если в вопросе урегулирования ситуации будет сделана ставка на военную составляющую. Такое мнение высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«На наш взгляд, война между Россией и Украиной, так или иначе, завершится за столом переговоров, а не путем успехов на поле боя», – приводит слова министра агентство «Анадолу» (перевод РИА «Новости»).

Чавушоглу напомнил, что весной во время встречи глав МИД России и Украины в Анталье и последовавших за ней переговоров делегаций двух стран в Стамбуле стороны были близки к достижению договоренностей о прекращении огня. Однако потом страны отдалились от диалога, отметил дипломат.

По его оценке, сегодня, с учетом новых реалий, «ситуация более запутанная». Однако «нельзя терять надежду», – подчеркнул турецкий министр и добавил, что есть риск того, что украинский конфликт «может затянуться на десятилетия» в случае ставки на военную составляющую в Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет добиться «приемлемого мирного соглашения для Украины», поэтому должна расширить военную помощь Киеву. По его мнению, условия для урегулирования конфликта должны быть созданы на поле боя.

Анкара, Наталья Петрова

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