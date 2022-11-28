США ищут замену Польше для оформления россиянам иммиграционных виз

США ищут альтернативные места для выдачи россиянам иммиграционных виз в связи с ограничениями Польши на въезд российских граждан. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

Дипломат отметила, что Вашингтону известно, что российским гражданам РФ сложно добираться до Варшавы для получения иммиграционных виз. «Поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные места», – сказала Руд в интервью РИА «Новости».

Она подчеркнула, что США по-прежнему готовы принимать россиян, желающих побывать в стране или учиться в ней.

Москва в ответ на очередную высылку российских дипломатов из США в апреле 2021 года внесла страну в список недружественных государств. Из-за этого Вашингтону запретили нанимать на работу в российское посольство россиян и граждан из третьих стран. С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России. В октябре 2021 года госдеп США рекомендовал россиянам оформлять американские иммиграционные визы в Варшаве. Вместе с тем с 12 сентября 2022 года остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Евросоюзом. Польша перестала выдавать визы россиянам, а также пропускать их в шенгенскую зону даже с визами, выданными третьими странами.

Москва, Наталья Петрова

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