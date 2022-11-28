«ЗАЭС остается под контролем России»: власти ответили на фейки из Киева о выводе войск РФ со станции

В военно-гражданской администрации Энергодара назвали фейками информацию о том, что Россия якобы планирует уйти из Энергодара и оставить Запорожскую АЭС.

«В последнее время подконтрольные Киеву СМИ активно распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставление ЗАЭС. Данная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении ВГА Энергодара. Атомная станция остается под контролем России, заявили в администрации города.

Власти Энергодара также сообщили, что продолжается плановый переход сотрудников ЗАЭС под юрисдикцию российской «Эксплуатирующей организации Запорожская АЭС». Новый работодатель уже подписал трудовые договоры с работниками, в том числе с оперативным персоналом.

В ВГА напомнили, что 25 ноября руководство Росэнергоатома сообщило о планах по созданию резервного источника энергоснабжения для Запорожской АЭС. Также отмечается, что Росэнергоатом принял решение начать восстанавливать открытое распределительное устройство Запорожской ТЭС.

Согласно последним данным Росэнергоатома, два энергоблока на Запорожской АЭС переведены в режим «горячего останова», в Энергодар снова подается тепло, передает РИА «Новости».

«На сегодня эксплуатационная безопасность атомной станции обеспечивается в полном объеме. Во многом благодаря ее персоналу, понимающему, что это территория РФ всерьез и надолго», – подчеркивается в сообщении.

Накануне президент украинского «Энергоатома», который ранее управлял ЗАЭС, Петр Котин заявил, что видит признаки того, что российские военные готовятся покинуть ЗАЭС.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По информации ведомства, 19-20 ноября ВСУ выпустили по станции не менее 25 снарядов.

На минувшей неделе стало известно, что Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прорабатывают возможность международного мониторинга для зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Без контроля других стран договоренность останется только на бумаге, полагает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Москва, Наталья Петрова

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