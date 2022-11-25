Москва предложила международный мониторинг защитной зоны вокруг ЗАЭС

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прорабатывают возможность международного мониторинга для зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Без контроля других стран договоренность останется только на бумаге, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Ульянов усомнился, что сотрудники агентства сумели проверить все объекты Украины, где работают с радиоактивными материалами. Им могло не хватить времени и компетенции.

«МАГАТЭ в принципе в состоянии выявить создание «грязной бомбы». Но на Украине сотни, если не тысячи объектов, где имеются радиоактивные материалы. Все их проверить невозможно. На каждом из объектов работали не более восьми часов, сложно предположить, что за это время они обошли каждый уголок на огромных предприятиях», – пояснил постпред РФ.

Он также отметил, что МАГАТЭ интересуется работами с плутонием, ураном и торием, но в компетенцию его сотрудников не входит контроль радиоактивных материалов цезия, кобальта и стронция.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выступил против западного варианта безопасной зоны для ЗАЭС. Киев только и ждет демилитаризации Энергодара, чтобы заслать туда своих боевиков, уверен чиновник.

Вена, Наталья Рязанова

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