Минобороны РФ рассказало о новой провокации ВСУ в отношении ЗАЭС

Киевский режим не оставляет попыток создать условия для техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, сообщили в Минобороны РФ. 21 ноября ВСУ снова обстреляли территорию АЭС.

«Артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено восемь крупнокалиберных снарядов. Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Российская артиллерия открыла ответный огонь и подавила огневую точку противника. Радиационная обстановка на АЭС остается в норме.

«Росэнергоатом» заверил, что Запорожская АЭС надежно защищена от всех видов артиллерийского вооружения. Реакторам пока ничто не угрожает, но защита не бывает абсолютной, отметил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».

Запад пытается продавить свой вариант создания зоны безопасности вокруг станции, но для запорожских властей он неприемлем. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что Киев только и ждет демилитаризации Энергодара, чтобы заслать туда своих боевиков.

«Взяв под контроль атомную станцию, не дай бог, они естественно будут заниматься шантажом куда большего уровня, чем занимаются сегодня», – предупредил Рогов в эфире «Соловьев Live».

Москва, Наталья Рязанова

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