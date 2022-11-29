Кадыров припомнил папе Римскому крестовые походы и инквизицию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во вторник, 29 ноября, в ответ на заявление папы Римского о том, что наибольшую жестокость в зоне СВО на Украине проявляют солдаты из числа бурятов и чеченцев, напомнил понтифику об инквизиции и крестовых походах.

В своем Telegram-канале Кадыров заявил: «Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам. Чеченцы не начинают бой без предложения мира, следуя примеру пророка Мухаммада».

«Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику. Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость? В рядах наших бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен. И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», – подчеркнул глава Чечни.

«Да и вообще, как можно определить на поле боя, веселый ли, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов?» – задался вопросом Кадыров и предположил, что папа Римский Франциск не сможет ответить на поставленные вопросы, поскольку «стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

Грозный, Иван Бабурин

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