За бурятов и чеченцев: посол РФ в Ватикане сделал представление папскому престолу

Россия выражает возмущение «странными высказываниями» Папы Франциска в адрес российских военнослужащих из национальных республик РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол России в Ватикане Александр Авдеев.

«Вечером 28 ноября я сделал представление руководству дипломатической службы Ватикана, выразив возмущение странными высказываниями, приписываемыми Папе Римскому Франциску в его интервью, вышедшем на портале Americamagazine, опубликованном в США. Российская сторона возмущена упоминаемыми якобы имевшими место жестокостями со стороны российских военнослужащих в ходе СВО на Украине», – сказал Авдеев.

Напомним, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «извращением» заявление папы Римского о «жестокости» бурятов и чеченцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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