Работающих на общественных началах депутатов избавят от сдачи деклараций о доходах

В Госдуму сегодня планируется внести законопроект о фактической отмене публикации сведений о доходах для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах.

В случае принятия поправок депутатам, осуществляющим свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», придется отчитываться только о крупных тратах, сообщает газета «Коммерсантъ». При этом информация о доходах всех народных избранников, включая и тех, кто работает на профессиональной основе, будет публиковаться на сайтах законодательных органов только в обобщенном виде, без указания персональных данных.

Изменения предполагают, что подавать декларации нужно будет только перед выборами, а также в случае, если депутаты совершат крупную сделку, превышающую общий доход семьи за три предшествующих года. При отсутствии таких трат депутату будет достаточно сообщить об этом, не подавая декларации.

Надо отметить, что такой же порядок без ежегодного декларирования доходов сейчас действует в отношении депутатов сельских поселений.

Авторами поправок в законы «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции» выступили председатели комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников («Единая Россия») и Андрей Клишас, а также депутаты Валерий Гартунг («Справедливая Россия – За правду») и Алексей Диденко (ЛДПР).

Павел Крашенинников объяснил, что сейчас многие люди, особенно представители бизнеса, не хотят идти в законодательные органы из-за необходимости декларировать имущество. «Мне кажется, что нам нужно уменьшить головную боль тем людям, которые хотят работать на общественных началах», – заявил парламентарий, отметив, что зачастую «декларации используются для прессинга кандидатов на выборах». «Плюс ко всему персональные данные – частная жизнь, и лучше подавать такую информацию в обобщенном виде», – добавил депутат.

В свою очередь, другой автор инициативы Валерий Гартунг назвал глупостью обязанность человека, который не находится на госслужбе, декларировать свои доходы.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»