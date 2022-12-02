Байден хочет избежать расширения конфликта на Украине – глава госдепа

Вашингтон не хочет войны с Россией, президент США Джо Байден намерен избежать расширения конфликта на Украине. Об этом заявил глава госдепа Энтони Блинкен. По его словам, США и Россия продолжают контакты, поскольку «есть важные темы, по которым мы должны разговаривать».

«Для Байдена необходимо избежать расширения конфликта на Украине. Напротив, мы хотим его завершить, но никак не расширить. Мы не хотим войны с Россией, в особенности мы не хотим третьей мировой войны. Это не то, к чему мы стремимся», – сказал Блинкен в интервью телеканалу France 2 (цитата по РИА «Новости»).

Руководитель Госдепа добавил, что США сохраняют контакты с Россией ради обсуждения ряда важных тех. «Например, мы продолжаем контакты с Россией, потому что мы опасаемся, что она применит ядерное оружие, что стало было катастрофой», – отметил Блинкен, добавив, что Вашингтон «не видит движения России в эту сторону», однако опасения остаются.

Глава американского внешнеполитического ведомства при этом повторил тезис о том, что Вашингтон не будет определять за Украину условия переговоров с Россией, но поддержит решение Киева. В Госдепе считают возможным диалог между Россией и Украиной.

Накануне Байден заявил, что будет готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, если тот проявит интерес к завершению конфликта.

«Факт заключается в том, что у меня нет планов в ближайшее время контактировать с господином Путиным. Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать пути к завершению войны. Он этого пока не делал», – цитирует президента США ТАСС. Об этом Байден заявил в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Американский лидер добавил, что переговоры с Путиным состоятся только после консультаций с «друзьями из Франции и НАТО».

Москва, Наталья Петрова

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