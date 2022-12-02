Шольц позвонил Путину – целый час обсуждали Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Кремля. Лидер двух стран обсудили «различные аспекты ситуации вокруг Украины» и зерновую сделку.

Российский лидер вновь подробно разъяснил принципиальные подходы РФ к проведению специальной военной операции. Путин обратил внимание на деструктивную линию западных государств, включая Германию, которые накачивают киевский режим вооружениями и проводят подготовку украинских военных.

«Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины, приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров. Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения», – отмечается в сообщении Кремля.

В связи с этим президент России призвал германскую сторону «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий».

Путин заявил Шольцу, что ракетные удары «по определенным целям на территории Украины» стали «вынужденной и неизбежной ответной реакцией» на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

Президент РФ также заявил о необходимости «транспарентного расследования» террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» с участием российских специалистов.

Касаясь реализации зерновой сделки, Путин акцентировал необходимость ее добросовестного выполнения – с устранением всех барьеров для российских поставок.

В пресс-службе канцлера Германии заявил, что разговор двух лидеров длился час. Шольц подчеркнул решимость Германии продолжать поддержку Украины в укреплении ее обороноспособности. Канцлер призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение украинского конфликта, «которое включало бы вывод российских войск», – отметили в канцелярии Шольца.

Москва, Берлин, Наталья Петрова

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