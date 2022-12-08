США мешают военному сотрудничеству России и Ирака – посол РФ

США препятствуют наращиванию военно-технического сотрудничества России и Ирака. Об этом заявил российский посол в Ираке Эльбрус Кутрашев. Дипломат обвинил Вашингтон в проявлении недобросовестной конкуренции.

«Иракцам нравится советское, российское вооружение, потому что оно им хорошо знакомо. У нас вдобавок конкурентоспособные цены», – заявил Кутрашев в интервью РИА «Новости». По его словам, если бы Москве и Багдаду не мешали США и их союзники, сотрудничество между странами продвинулось бы до уровня, который был при СССР.

Посол России также заявил, что США ведут недобросовестную конкуренцию, навязывая Ираку свое оружие и сервисные услуги, стоимость и расходы на обслуживание которого, в четыре раза дороже российского. По его словам, это главное, что «не нравится нашим иракским друзьям».

Кутрашев напомнил, что Москва активно сотрудничала с Багдадом в советские времена. В 1990 году эта работа застопорилась из-за санкций, введенных против Ирака после вторжения в Кувейт. Рестрикции были отменены после свержения Саддама Хусейна.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»