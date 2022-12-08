Вплоть до пожизненного: в России хотят сажать за содействие диверсантам

В Госдуму в четверг будет внесен пакет законопроектов о противодействии диверсионной деятельности. Об этом сообщил глава комитета думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение, вербовку и подготовку к диверсионной деятельности, а равно и финансирование диверсий.

Речь идет об ответственности за «содействие, вовлечение, призывы, склонение и финансирование диверсионных актов», – уточнил депутат (цитата по ТАСС). Кроме того, под уголовное наказание будет попадать обучение диверсионным актам и «создание преступных сообществ с целью совершения диверсионных актов», добавил парламентарий.

«Предусматривается блокировка счетов лиц, причастных к диверсиям», – написал парламентарий в своем Telegram.

Пискарев также сообщил, что в Госдуму будет внесена поправка в законы «Об информации и информационных технологиях» и «О СМИ», согласно которой под блокировку попадут интернет-ресурсы, размещающие инструкции по изготовлению боеприпасов, оружия и взрывных устройств. По его словам, за публикацию такой информации пока будет предусматриваться административная ответственность.

Депутат уточнил, что обе инициативы предложила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславым Володиным.

Москва, Наталья Петрова

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