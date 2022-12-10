США перестали требовать от Киева не наносить ударов по России – The Times

США больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по российской территории. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Вашингтон пересмотрел свои оценки угрозы, исходящей от Москвы.

«Мы по-прежнему используем те же расчеты эскалации, однако страх перед эскалацией изменился по сравнению с началом. Сейчас все по-другому», – сказал источник газеты.

Неназванный представитель военного ведомства США отметил, что Вашингтон не требует от Киева «не наносить удары по русским» в России. По его словам, «мы не можем говорить им (Украине – прим. ред.), что делать». Собеседник издания добавил, что Украина должна сама решать, «как они применяют свое оружие».

США настаивают лишь на том, чтобы украинские военные следовали «международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции», – подчеркнул источник. По его словам, речь идет, в том числе, о том, чтобы целями ВСУ «не становились российские семьи» и конкретные лица. «Мы знает, что Киев следует этим предписаниям», – добавил собеседник газеты.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет украинцев наносить удары по территории России, но намерен продолжать оказывать Киеву военную помощь для защиты себя.

Москва, Наталья Петрова

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