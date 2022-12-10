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NewDayNews.ru

Суббота, 10 декабря 2022, 17:11 мск

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Япония будет добиваться в G7 усиления санкций против России

Фото: pixabay

Япония в качестве председателя «Большой семерки» (G7) в 2023 году намерена добиваться усиления антироссийских санкций и поддержит дальнейшую помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Мы намерены энергично продвигать санкции против России, помощь Украине и сотрудничество с соседними странами во взаимодействии с членами «семерки», – сказал на пресс-конференции японский премьер, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, он заявил, что считает неразделимой безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Председательство в G7 в следующем году переходит к Японии. Саммит объединения пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

Надо отметить, что японские власти ранее ввели несколько пакетов санкций против России. В черный список попали 900 человек и более 50 организаций. Токио заморозил активы ряда банков и ввел экспортные ограничения.

Токио, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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