Япония будет добиваться в G7 усиления санкций против России

Япония в качестве председателя «Большой семерки» (G7) в 2023 году намерена добиваться усиления антироссийских санкций и поддержит дальнейшую помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
«Мы намерены энергично продвигать санкции против России, помощь Украине и сотрудничество с соседними странами во взаимодействии с членами «семерки», – сказал на пресс-конференции японский премьер, чьи слова приводит ТАСС.
Кроме того, он заявил, что считает неразделимой безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
Председательство в G7 в следующем году переходит к Японии. Саммит объединения пройдет 19-21 мая в Хиросиме.
Надо отметить, что японские власти ранее ввели несколько пакетов санкций против России. В черный список попали 900 человек и более 50 организаций. Токио заморозил активы ряда банков и ввел экспортные ограничения.
Токио, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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