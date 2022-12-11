Вучич о заявлении Меркель о Минских соглашениях: «После таких слов не следует доверять Западу»

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы Украина смогла стать сильнее. Он отметил, что высказывание Меркель меняет отношение к тому, что происходит на Украине с 2014 года. По его мнению, не стоит доверять Западу после подобных заявлений.

«Мы присутствовали при исторически важном заявлении Ангелы Меркель. Я удивлен тому, возможно ли, чтобы она сказала это. Для меня это заявление, если оно подтвердится, почти невероятно», – сказал Вучич в обращении к гражданам Сербии (цитата по «Иносми.ру»).

Президент республики считает, что слова экс-канцлера Германии подтверждаются тем, что ранее говорил бывший президент Украины Петр Порошенко о том, что Киев никогда не собирался выполнять Минские договоренности.

«Это заявление во многом меняет факты по поводу того, что происходило, начиная с 2014 года. И это четкий сигнал для меня, что вам (Западу – прим. ред.) не следует доверять», – подчеркнул Вучич.

«Здесь встает вопрос, сколько мы (Сербия – прим. ред.), такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать Российской Федерации, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России», – добавил сербский президент (цитата по ТАСС). «Это для меня многое меняет», – подчеркнул Вучич, отметив при этом, что эту ситуацию нельзя полностью сопоставить с происходящим в Сербии.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после высказывания Меркель о заранее спланированном намеренном неисполнении Минских соглашений.

Президент РФФ Владимир Путина днем ранее признался, что разочарован заявлением бывшего канцлера ФРГ. По его словам, заявление Меркель доказывает тот факт, что другие участники Минских соглашений обманывали Россию. «Смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям», – сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Белград, Наталья Петрова

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