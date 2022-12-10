Володин потребовал от ФРГ и Франции компенсаций жителям Донбасса после слов Меркель

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Германия и Франция должны выплатить жителям Донбасса компенсации после высказывания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о заранее спланированном намеренном неисполнении Минских соглашений. По его словам, сложившая ситуация на Украине стала «следствием лживой политики» лидеров этих стран.

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», – написал политик в своем Telegram.

Володин напомнил, что в 2014 году главы МИД этих стран подписали «согласительный документ» между законной украинской властью и оппозицией. Он отметил, что это закончилось «государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса». Затем Германия и Франция участвовали в заключении Минских соглашений, однако это не привело к мирному разрешению конфликта.

По его словам, спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, «это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей – Меркель, [экс-президент Франции Франсуа] Олланд и [бывший президент Украины Петр] Порошенко – должны ответить».

Спикер Госдумы добавил, что жители Европы должны знать, «кому они обязаны возникшими проблемами: отсутствием тепла, электричества, огромной инфляцией, закрывающимися предприятиями».

Ранее Меркель в интервью газете Die Zeit Признание призналась, что подписывала Минские соглашения в 2015 году не для их выполнения Украиной, а с целью дать киевскому режиму время на перевооружение и подготовку к боевым действиям. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал действия экс-канцлера ФРГ мерзкими. В свою очередь, президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель. «Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера», – сказал он накануне на пресс-конференции в Бишкеке. Несмотря на то, что власти Германии находились на стороне Украины, по словам Путина, ему «все-таки казалось, что руководство федеративной республики всегда искренне стремилось к урегулированию на принципах, о которых мы договорились и которые были достигнуты, в том числе в рамках Минского процесса». Президент РФ добавил, что слова Меркель говорят только о том, что «мы все правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции».

Москва, Наталья Петрова

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