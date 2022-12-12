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Понедельник, 12 декабря 2022, 15:24 мск

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Пресс-конференция Путина не состоится до конца года

Фото: kremlin.ru/

Журналисты не смогут пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным на большой пресс-конференции в 2022 году. Но глава государства найдет время на встречу со СМИ, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет. Рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля также пообещал дополнительно назвать дату оглашения послания к Федеральному собранию.

«Мы еще будем вас ориентировать», – добавил он.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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