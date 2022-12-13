ЕС заморозил предназначенные для Венгрии 6,3 млрд евро

Евросоюз оставил замороженными 6,3 млрд евро из Фонда развития, которые предназначались для Венгрии. Будапешт добился разморозки части средств под условием серьезных мер по борьбе с коррупцией и установлению независимости судебной системы.

ЕС отказался передавать Венгрии 7,5 млрд евро под предлогом высокого уровня коррупции в стране. Но Будапешт заблокировал 18 млрд евро, которые готовили к отправке на Украину. ЕС согласился снизить размер замороженной суммы и одобрил план восстановления после пандемии на 5,8 млрд евро в виде грантов, обещанных Венгрии еще полтора года назад.

Но Венгрия получит деньги при выполнении ряда условий. Властям придется устранить 27 недостатков, отмеченных ЕС при строительстве демократического общества в стране. В частности, несколько реформ против коррупции и зависимости судебных институтов, пишет Politico.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС применял и еще будет применять к руководству страны все виды шантажа. Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и ждет новых атак в свою сторону.

Брюссель, Наталья Рязанова

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