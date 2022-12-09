Венгрия рассказала о всех видах шантажа против нее со стороны ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал страну быть готовой к новым нападениям со стороны Евросоюза. По его словам, Брюссель никогда не стеснялся в средствах и впредь будет применять все возможные виды шантажа против Будапешта.

В прошлом Венгрия противостояла требованиям ЕС принять мигрантов, не стала ждать препараты западного производства и закупила вакцину против Covid-19 у России и Китая. И за все это подвергалась нападкам со стороны ЕС. Теперь Будапешт выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и ждет новых атак в свою сторону, пояснил министр.

«На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям», – сказал Сийярто во время Форума гражданской солидарности.

Он предупредил, что Брюссель и «международная либеральная машина пропаганды» используют против его страны любые средства, включая все виды шантажа.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи – все это последует», – приводит слова министра РИА Новости.

Ранее Венгрия единственная из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских военных. На встрече постпредов стран ЕС Будапешт выступил против девятого пакета санкций в отношении России и удвоения фонда ЕС для поставок оружия киевскому режиму.

Будапешт, Наталья Рязанова

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