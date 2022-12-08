Венгрия отказалась поддержать новый пакет антироссийских санкций

Венгрия на встрече постпредов стран ЕС в среду, 7 декабря, выступила против нового, девятого пакета санкций в отношении России, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Также Будапешт выступил против предложения удвоить фонд ЕС для поставок оружия киевскому режиму.

«Они (Венгрия – прим. ред.) создают проблемы, где только могут, и становятся довольно предсказуемыми», – заявил изданию неназванный высокопоставленный дипломат, знакомый с ходом встречи, передает ТАСС.

Собеседники издания опасаются, что Будапешт впредь будет использовать право вето против всех требующих единогласия решений после того, как Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение Венгрии 7,5 млрд евро из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также отложить предоставление грантов на восстановление после пандемии в размере 5,8 млрд евро. По мнению Еврокомиссии, страна должна активизировать борьбу с коррупцией и осуществить ряд реформ.

Как отметил один из дипломатов, нужно готовиться к «радикальным действиям» Венгрии. Будапешт может заблокировать включение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону, допускает газета.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали нового санкционного пакета в отношении России. Под рестрикции могут попасть три российских банка, в том числе контролируемый «Роснефтью» Всероссийский банк развития регионов, и около 200 физлиц и организаций. В черный список могут войти военнослужащие, депутаты и сенаторы, министры, главы регионов, политические партии, предприятия ОПК.

Также предлагается ограничить доступ России к беспилотникам, в том числе через третьи страны.

Кроме того, ЕС хочет ввести новые экспортные ограничения и ограничения в отношении товаров двойного назначения. Речь идет о химических веществах, нервно-паралитические веществах, электронике и ИТ-компонентах.

Предложения о новых антиросскийских санкциях также включает запрет вещания четырех российских телеканалов.

Москва, Наталья Петрова

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