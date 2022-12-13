Путин поручил популяризовать в России героев истории РФ и фольклора

Президент России Владимир Путин поручил правительству популяризовать героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям. Об этом сообщается на сайте Кремля. Решение об этом было принято по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий 4 ноября.

Меры должны включать использование изображений этих героев на сувенирах, в печатной, изобразительной продукции, а также при производстве товаров народного потребления. Ответственным за исполнение президентского поручения назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2023 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с Российской академией наук и некоторыми общественными организациями в этот же срок разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России.

Президент РФ также поручил Минобрнауки проработать вопрос о разработке и внедрении в вузах учебного курса ««История религий России». Ответственными за исполнение поручения назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, бывший министр культуры Владимир Мединский и директор СВР Сергей Нарышкин. Доклад должен быть представлен до 15 марта.

Москва, Наталья Петрова

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