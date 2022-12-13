Названа вероятная дата послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию 27 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Госдуме. Впрочем, как отметил собеседник агентства, это не окончательная дата.

«Прошла информация про 27 число, не совсем однозначно по дате, но такая информация прошла», – сказал источник.

Ранее, в ноябре пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что послание президента РФ Федеральному собранию запланировано до конца текущего года.

Напомним, в 2021 году Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, а годом ранее – 15 января.

Москва, Наталья Петрова

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