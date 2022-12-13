Подоляк обиделся на Маска из-за того, что Украина исчезла из «трендов» в Twitter

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во вторник, 13 декабря, выказал свое недовольство Илоном Маском за то, что из трендов Twitter исчезла тема Украины, – сообщают СМИ.

В своем микроблеге в Twitter Подоляк написал: «Исчезновение «войны в Украине» из трендов Твиттера. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь досье Твиттера об осени – зиме 2022 года?»

Киев, Иван Бабурин

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