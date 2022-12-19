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Понедельник, 19 декабря 2022, 17:03 мск

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Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы

Фото: Reuters

Пользователи соцсети Twitter проголосовали за уход с поста главы платформы Илона Маска. Опрос бизнесмен опубликовал в своем аккаунте.

Миллиардер попросил пользователей ответить «да» или «нет» на вопрос, должен ли Илон Маск покинуть пост главы Twitter. «Я поступлю соответственно тому, какими будут результаты голосования», – написал владелец соцсети.

По итогам оказалось, что 57,5% пользователей хотят, чтобы Маск ушел. Отмечается, что в голосовании приняли участие 17,5 млн человек.

Стоит отметить, что Илон Маск ранее заявлял о потенциальном банкротстве Twitter, если финансовых вливаний будет недостаточно. Кроме того, бизнесмен говорил, что у него нет на примете преемника, а следующему главе Twitter придется инвестировать в соцсеть собственные деньги.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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