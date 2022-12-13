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Вторник, 13 декабря 2022, 17:50 мск

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Роскомнадзор отказался разблокировать Twitter

В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не видят оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter. Об этом сегодня сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее сегодня депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев заявил, что в Twitter сменилось руководство и претерпела изменения внутренняя политика компании. Поэтому, как сказал парламентарий, его фракция предлагает провести дополнительную проверку о разблокировке этой социальной сети.

«Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал», – говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос.

Согласно универсальному сервису Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к twitter.com был ограничен в РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Роскомнадзор

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