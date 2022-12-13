«Глупо отказываться от возможности»: в Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

Сегодня фракция «Новые люди» в Госдуме направила запрос в Роскомнадзор о разблокировке социальной сети Twitter на территории России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Антон Ткачев на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента. По его мнению, глупо отказываться от таких технологий, которые дают возможность донести свою позицию за рубеж.

Парламентарий обратил внимание на смену руководства Twitter. «В России она (соцсеть) была заблокирована еще при старом владельце. Сегодня владелец Илон Маск, который полностью поменял внутреннюю политику компании. Теперь в руководстве компании нет русофобии. Более того, возможны разблокировки аккаунтов российских СМИ и политиков. Внутренняя политика компании переработана основательно – на сегодняшний день, в том числе, блокируются аккаунты и сообщения, в которых содержалась террористическая подоплека, в том числе, блокируются боты, которые агрессивно реагируют на высказывания пользователей, которые не согласны, в том числе, с политикой США. И поэтому предлагаем Роскомнадзору провести дополнительную проверку о разблокировке этой социальной сети», – пояснил Ткачев.

При этом депутат отметил, что разблокировка этой сети возможна только при выполнении установленных в России законов. «(Twitter) придется выполнить ряд условий. Это и оплата штрафов, которые при прежнем владельце заработала компания, это более 60 млн рублей. Это и выполнение закона «о приземлении», где компания в обязательном порядке должна открыть свое представительство на территории РФ. И в случае, если при дополнительной проверке Роскомнадзора будет выявлено, что все условия компания на территории РФ выполняет, предлагаем все-таки эту сеть разблокировать», – уточнил он.

«Глупо на сегодняшний день отказываться от возможности донесения собственной позиции за рубеж за счет таких технологий. Более того, тот же Илон Маск неоднократно высказывался в поддержку специальной военной операции, из-за чего тот же Apple грозится удалением приложения Twitter из AppStore. И вот как раз на этой волне у нас есть серьезная возможность показать миру, насколько у нас свободные сети», – заключил Ткачев.

Роскомнадзор заблокировал соцсеть Twitter в марте 2022 года. Как пояснили в ведомстве, условием для снятия ограничения является полное удаление запрещенных материалов, а также «прекращение участия в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму». Кроме того, администрация Twitter выполнила не все требования российского закона «о приземлении».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»