Маск заблокировал украинские телефонные номера для входа в Twitter

Соцсеть микроблогов Twitter в среду, 14 декабря, перестала отправлять коды двухфакторной аутентификации на украинские телефонные номера. Также Украина исчезла из списка стран для подтверждения аккаунта, – сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Издание сообщает, что украинские пользователи, зарегистрированные в Twitter, у которых включена двухфакторная аутентификация через номера телефона операторов «Киевстар» и Vodafone не могут войти в свой аккаунт, у них на этапе подтверждения номера сеть оповещает об ошибке.

Кроме того, у корреспондента DW в Киеве при попытке зарегистрироваться в Twitter с украинских номеров мобильных операторов «Киевстар» и Vodafone всплывало окно с просьбой ввести «действительный номер телефона».

В Twitter невозможность войти и зарегистрироваться в соцсети с украинских телефонных номеров объяснили борьбой с ботами, которую недавно объявил Илон Маск. В связи с этим Twitter заблокировал трафик примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру, перекрыв доступ к сотням тысяч аккаунтов, в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь, издание Platformer пишет, что «этот проект является попыткой Илона Маска избавить Twitter от спама. Но вместо того, чтобы работать над устранением отдельных нарушителей, компания выявила мобильные сети, связанные с крупными спам-сетями в определенных странах, и заблокировала пользователей этих сетей, лишив их вначале возможности получать SMS-сообщения от Twitter, а затем полностью заблокировав трафик этих операторов связи».

Следует напомнить, что ранее о невозможности зарегистрироваться или войти в аккаунт Twitter с украинского номера сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киев, Иван Бабурин

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