Протестные настроения в Евросоюзе будут расти на фоне усиления санкционного давления в отношении России. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской свободной партии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений. Это все противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы», – указал он в беседе с РИА «Новости».

По словам Штрахе, антироссийские ограничения наносят ущерб экономике европейских государств и все больше жителей Европы выступают против них.

На прошлой неделе жители Вены вышли на митинг с требованием к властям Австрии пересмотреть решение о санкциях против России. До этого акция протеста состоялась в конце ноября.

Вена, Зоя Осколкова

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