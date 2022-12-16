Россия работает над введением безвизового режима со странами Персидского залива

Россия работает над соглашениями о безвизовом режиме почти со всеми странами Персидского залива. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Почти со всеми странами Персидского залива прорабатывается безвиз – Бахрейн, Саудовская Аравия», – заявил дипломат РИА «Новости». По его оценке, «отношения развиваются очень хорошо – <…> думаю, сработаемся».

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов заявлял, что российская сторона работает над введением безвизового режима со странами Персидского залива и Азии.

«Сейчас с рядом других стран Персидского залива такие соглашения в работе, а также еще с рядом стран в Азии», – сказал замминистра ТАСС.

Иванов напомнил, что в настоящее время у России действует безвизовый режим с Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Москва, Наталья Петрова

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