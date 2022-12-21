Официально. Путин огласит послание Федеральному собранию в 2023 году

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент выступит с посланием Федеральному уже в 2023 году.

«До Нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание. Сейчас уже по времени график идет очень напряженный… Это уже произойдет в следующем году. По срокам, мы будем ориентировать, уточнять», – сказал пресс-секретарь президента журналистам.

Он уточнил, что с Конституционным судом на этот счет консультаций не было, напомнив, что ранее оглашение послания уже переносилось на следующий год.

Песков отказался комментировать причину переноса. «Я оставлю без комментария. Это просто рабочий график. Это двигается чуть-чуть вправо-влево. Здесь возможны незначительные передвижения, они не влияют на факт оглашения. Факт оглашения будет», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Ранее источник ТАСС сообщил, что президент может представить послание Федеральному собранию РФ в начале 2023 года. Предыдущее послание было оглашено в апреле 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

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