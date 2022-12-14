Президент может огласить послание Федеральному собранию уже в 2023 году

Президент может представить послание Федеральному собранию РФ в начале 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

Собеседник допустил, что до конца 2022 года президент РФ Владимир Путин уже не обратится к парламенту.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет», – сказал собеседник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал дополнительно сообщить дату послания Путина Федеральному собранию. Точный день пока не определен, но источник в Госдуме допустил, что оно может состояться 27 декабря. В Кремле эту информацию опровергли. Предыдущее послание было оглашено в апреле 2021 года.

Представитель Кремля также подтвердил, что большая пресс-конференция главы государства не состоится до конца 2022 года. Дата переноса мероприятия не уточняется.

Москва, Наталья Рязанова

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