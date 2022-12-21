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Среда, 21 декабря 2022, 16:11 мск

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Премьер Венгрии предложил способ урегулирования конфликта на Украине

фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для улаживания конфликта на Украине необходимы переговоры между Россией и США, а не между Москвой и Киевом. По его словам, Будапешт мог бы стать площадкой для таких переговоров.

«На самом деле [для прекращения украинского конфликта] нужны не российско-украинские, а российско-американские переговоры», – сказал венгерский премьер на пресс-конференции в Будапеште по итогам 2022 года.

Орбан утвердительно ответил на вопрос, могли бы подобные переговоры пройти в Будапеште. Но главное, указал он, чтобы «такие переговоры вообще состоялись».

Премьер Венгрии также заявил, что Европа не должна дальше втягиваться в конфликт на Украине, подчеркнув, что Будапешт не намерен вмешиваться в него. «Тот, кто обучает солдат и поставляет оружие, с головой окунулся в военные действия. Мы надеемся, что Европа не будет по уши в этой войне. И Венгрия не будет в нее вмешиваться», – сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что Будапешт продолжит оказывать гуманитарную помощь беженцам с Украины.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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