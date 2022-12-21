Шойгу раскрыл цели частичной мобилизации и рассказал, сколько россиян освободили от нее

Частичная мобилизация в России проведена для «стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в среду. По его словам, частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия в зоне специальной военной операции.

Министр напомнил, что в рамках частичной мобилизации призвано 300 тысяч человек. По его словам, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев. От призыва по частичной мобилизации были освобождены 830 тысяч человек – «для поддержания экономики», сказал Шойгу. По его словам, это граждане, работающие на предприятиях ОПК и «в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства».

Глава Минобороны добавил, что, несмотря на трудности при проведении частичной мобилизации, план был выполнен в срок. По его словам, все недостатки пришлось исправлять на ходу. «Принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения. Мероприятия частичной мобилизации выполнены своевременно и в полном объеме», – сказал Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, заявил, что проведенная частичная мобилизация выявила «определенные проблемы, которые следует оперативно решать». «Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов»,– подчеркнул глава государства.

По словам Путина, на поле боя не может быть мелочей. Аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты – все должно быть на самом высоком уровне, современным, отметил он, подчеркнув, что нет никаких ограничений по финансированию армии.

Москва, Наталья Петрова

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