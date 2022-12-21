В России поднимут призывной возраст и увеличат численность армии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу в армию с 18 до 21 года. А предельный возраст призыва повысить до 30 лет. С такой инициативой он выступил на расширенной коллегии ведомства в среду, 21 декабря.

Кроме того, по словам Шойгу, необходимо довести численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек, в том числе контрактников – до 670 тысяч. При этом к концу года нужно довести число контрактников до 521 тысяч с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований, отметил глава Минобороны. При этом, по его словам, необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Также министр обороны выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений ВС РФ – Московского и Ленинградского военных округов. В ВДВ нужно дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии, полагает он.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России», – подчеркнул министр.

Шойгу также счел необходимым создать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейский корпус в Карелии. Помимо этого, он предложил переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

Президент России Владимир Путин согласился с предложениями Шойгу по структурным изменениям в Вооруженных силах. Он добавил, что российские власти не будут заниматься милитаризацией страны и экономики.

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», в России призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Срок службы по призыву с 2008 года составляет 12 месяцев.

Москва, Наталья Петрова

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