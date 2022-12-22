Сенат США отложил голосование по выделению Украине $45 млрд

Пакет помощи Украине остался без одобрения в сенате США. Голосование намечалось вскоре после выступления украинского президента Владимира Зеленского. Но процедуру отложили из-за разногласий по структуре расходов, пишет Bloomberg.

Поздним вечером сенат должен был решить судьбу пакета расходов на 1,7 трлн долларов, куда входят и 44,9 млрд для Киева. Но сенатор-республиканец Майк Ли попросил внести поправку, которая изменила бы распределение средств на весь 2023 год. Сенаторы разошлись во мнениях, и голосование отложили.

Один из сенаторов сказал агентству, что теперь весь законопроект висит на волоске. Предложенная поправка потребует дополнительного финансирования для соблюдения ковидных ограничений при пересечении южной границы США. Это приведет к изменению основных статей расходов и позволит Республиканской партии снизить траты, в том числе на помощь Украине.

Накануне Владимир Зеленский отправился в Вашингтон ради визита в Белый дом и выступления перед американским конгрессом. Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший назвал президента Украины «неблагодарной королевой иностранной помощи», потому что тот всегда недоволен объемами помощи его стране независимо от суммы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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