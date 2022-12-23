Трампу грозит четыре уголовных дела и запрет на возможность стать президентом

Специальный комитет палаты представителей США опубликовал 800-страничный доклад по итогам расследования штурма Капитолия. Бывшему президенту Дональду Трампу теперь грозят обвинения по четырем уголовным делам, а также возможный запрет занимать пост главы Белого дома.

Расследование велось на протяжении полутора лет. 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, пытаясь сорвать утверждение победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Тогда палата представителей объявила Трампу импичмент в связи со штурмом Капитолия, однако сенат не оказал достаточной поддержки этой инициативе и для бывшего президента не последовало осязаемых последствий.

«Мы знаем значительно больше о планах и действиях президента, направленных на изменение итогов выборов, чем знали практически все члены конгресса», – говорится в докладе.

В документе были даны рекомендации министерству юстиции сделать Трампа фигурантом четырех уголовных дел, в том числе по обвинению в подстрекательстве, содействии мятежу и воспрепятствовании официальному разбирательству.

Кроме того, комиссия предлагает ввести запрет на занятие бизнесменом поста президента. Как ранее сообщалось, он уже объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентский пост на выборах 2024 года.

Впрочем, эти рекомендации не носят обязывающего характера, так что Минюст не обязан принимать их к исполнению.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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