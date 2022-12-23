Global Times: конфликт на Украине может затянуться и стать более жестоким и интенсивным

Конфликт на Украине неизбежно станет еще более жестоким, интенсивным и продолжительным, поскольку США усиливают поддержку киевского режима. С таким прогнозом выступило китайское издание The Global Times.

Перспективы мира на Украине омрачаются из-за решения Вашингтона выделить дополнительную военную и финансовую помощь украинским властям, говорится в публикации.

По мнению издания, мир, и без того находящийся в кризисе, вряд ли увидит прекращение украинского конфликта в следующем году.

В статье указывается, что в глазах большинства американских политиков поддержка Украины – это поддержка самих Штатов с целью сохранить миропорядок, в котором доминируют США.

Кроме того, как отмечают авторы материала, поездка украинского президента Владимира Зеленского в США стала «сильным сигналом» к готовности продолжать боевые действия. «Смысл слов украинского президента ясен: он хочет победить Россию раз и навсегда», – пишет издание.

С другой стороны, Вашингтон подчеркнул свою полную и безоговорочную поддержку Киева и Зеленского. США по-прежнему нацелены на то, чтобы пытаться «уничтожить Россию, насколько это возможно», отмечается в материале.

В то же время, столь громко приветствуя Зеленского, США также напоминают своим европейским союзникам продолжать поддержку Украины, несмотря на проблемы на континенте, включая энергетический кризис, инфляцию и возможную экономическую рецессию.

«Спустя почти год после начала конфликта, кажется, что шансы двух противоборствующих сторон сесть за стол переговоров все еще весьма невелики. Поскольку все вовлеченные стороны не согласны по многим вопросам, а их требования слишком разные, чтобы их согласовывать. Поэтому ждать каких-либо мирных переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время не приходится», – заключает издание.

Москва, Наталья Петрова

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