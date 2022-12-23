В Татарстане хитро переименовали должность президента республики

Госсовет Татарстана на заседании в пятницу, 23 декабря, принял в окончательном чтении закон о внесении изменений в Конституцию республики, согласно которому должность президента республики упраздняется. Высшее должностное лицо Татарстана получит наименование «глава – раис Республики Татарстан», в сокращенном варианте – «раис Республики Татарстан». В арабском языке слово «раис» происходит от слова голова и означает начальника, председателя, руководителя. Его часто переводят как президент.

Новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. Действующий глава республики Рустам Минниханов будет называться президентом до истечения срока своих полномочий в 2025 году.

Изменения в конституцию Татарстана поддержали 79 депутатов, двое голосовали против. Они вступят в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, с 1 июня 2022 года начал действовать федеральный закон об общих принципах организации публичной власти в регионах РФ, который запретил главам субъектов РФ именоваться президентами. Соответствующие поправки в региональное законодательство должны быть внесены до 2023 года. Татарстан оставался единственным российским регионом, где руководитель называется президентом.

Надо отметить, что поначалу Татарстан выступал против переименования должности президента региона, ссылаясь на то, что это «противоречит основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства». Однако в итоге республиканские власти придумали, как выполнить требование федерального закона не использовать наименование «президент», – просто переименовали должность президента в раиса, или президента с арабского.

Казань, Наталья Петрова

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