«Федеральный центр сейчас пытается нам надеть железную маску»: Татарстан сопротивляется реформе региональной власти

Госсовет Татарстана предложил 20 поправок к законопроекту о публичной власти в регионах: депутаты настаивают на сохранении поста президента в республики, высказавшись против большинства ключевых новелл проекта: о едином сроке губернаторских полномочий, унификации названий региональных исполнительных органов и праве федеральных ведомств согласовывать кандидатуры региональных министров, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что накануне профильный комитет республиканского Госсовета сформулировал ряд поправок ко второму чтению федерального законопроекта о публичной власти в регионах, предложив исключить оттуда, в том числе, норму о запрете слова «президент» в названии высшего должностного лица субъекта РФ. В пояснении к поправкам сказано, что она «противоречит основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства».

Также в Госсовете Татарстана не согласны с тем, чтобы федеральные власти участвовали в формировании региональных исполнительных органов (в сферах образования, здравоохранения, финансов и строительного надзора) и согласовывали назначение профильных министров. Также депутаты высказались против унификации сроков полномочий региональных глав и парламентов (федеральный законопроект устанавливает пятилетний срок). Еще одна поправка дает регионам право самим устанавливать название своего высшего исполнительного органа: в Татарстане это кабинет министров, а по законопроекту во всех регионах должно быть правительство. В то же время Госсовет предлагает сохранить 30-дневный срок предоставления отзывов регионов на федеральные законопроекты.

Как сообщил председатель комитета Альберт Хабибуллин («Единая Россия»), поправки разработаны с участием аппаратов президента Татарстана и регионального правительства.

Поправки Госсовета члены комитета поддержали единогласно. «Если мы живем в федеративном государстве, то оно должно быть федеративным. То, что сейчас нам предлагают, – унитарное централизованное государство», – заявил глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов. При этом он провел параллель с пандемией. «Если ковид нам надел маску, то федеральный центр сейчас пытается нам надеть железную маску, чтобы мы ничего не говорили, ничего не защищали – все будет решать Москва!», – заявил он, обратив внимание, что в США штаты «принимают свои законы, и они действуют, и президент США ничего не может сделать, потому что распределение полномочий такое».

По мнению Миргалимова, предложенные Госсоветом поправки будут защищать не только Татарстан, но и другие субъекты. При этом коммунист напомнил, что в 2015 году президент РФ Владимир Путин заявил, что народ республики сам должен решить, как будет называться ее глава, «но народ не спрашивают, кулуарно через депутатов решают этот вопрос». Поэтому депутат предложил провести референдум по этому вопросу.

Коммуниста поддержал «единоросс» Николай Рыбушкин, который назвал законопроект свидетельством «усиления централистических унитарных начал». «Попытки обосновать это не совсем удачны, неуклюже выглядят», – констатировал он.

Напомним, ранее Госсовет уже дал отрицательный отзыв на федеральный проект в целом. При его рассмотрении Госдумой в первом чтении против голосовали шесть депутатов от «Единой России» из Татарстана. Поправки ко второму чтению Дума принимает до 8 декабря. По информации «Ъ», Госсовет Татарстана направит свои поправки в Думу после их одобрения на пленарном заседании, запланированном на 25 ноября.

Казань, Светлана Антонова

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