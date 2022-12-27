«Дело за малым»: Лавров выдал предупреждение Киеву

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в попытке добиться «лобового столкновения» США и других членов НАТО с Россией. Министр также заявил, что Киеву стоит выполнить требования по демилитаризации и денацификации подконтрольных ему территорий «подобру-поздорову», в противном случае этот вопрос решит российская армия.

«Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства при этом отметил, что в вопросе продолжительности конфликта «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По его словам, в Киеве в любой момент «могут прекратить бессмысленное сопротивление».

Лавров добавил, что киевский режим пытается еще глубже втянуть США и НАТО в украинский конфликт в расчете на «их лобовое столкновение с армией России». В качестве примера подобных действий, по его словам, можно отнести провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую Зеленский пытался выдать за российскую. Глава МИД России добавил, что тогда американской администрации и Североатлантическому альянсу «хватило ума не поддаться на эту уловку».

Однако «инцидент показал, что режим не остановится ни перед чем», – указал министр.

Москва, Наталья Петрова

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