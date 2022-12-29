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Четверг, 29 декабря 2022, 20:14 мск

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Путин поздравил Нетаньяху с официальным вступлением в должность премьер-министра Израиля

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 декабря, направил телеграмму Биньямину Нетаньяху, в которой поздравил политика с официальным вступлением в должность премьер-министра Государства Израиль, – сообщили в Кремле.

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «В России высоко ценят Ваш личный многолетний вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами. Рассчитываю, что новое правительство под Вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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