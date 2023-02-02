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Четверг, 2 февраля 2023, 17:29 мск

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СМИ Израиля уличили Нетаньяху в желании вооружить Зеленского

Фото: comments.ua

Премьер-министр Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику поставок вооружения Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает местное издание Walla.

«До сих пор Израиль отклонял просьбы администрации Байдена и других правительств об оказании военной помощи Украине, опасаясь напряженности в отношениях с Россией, но теперь Нетаньяху приказал пересмотреть эту политику», – говорится в статье.

Напомним, ранее Зеленский потребовал от Нетаньяху «без компромиссов» предоставить Украине системы ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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