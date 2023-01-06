Германия и США передадут Киеву около 100 БМП Marder и Bradley

Германия планирует передать Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга в пятницу, 6 января. По его словам, поставки намечены на первый квартал 2023 года. В этот же срок планируется провести на территории Германии обучение украинских военных работе с БМП и системой ПВО Patriot.

Чиновник добавил, что США также планируют обучать украинцев для работы с БМП Bradley и ЗРК Patriot на территории своей страны, передает РИА «Новости».

При этом Хебештрайт призвал не связывать решение Берлина о поставках Киеву БМП Marder и ЗРК Patriot с объявленным Россией режимом прекращения огня на Украине на Рождество.

Ранее президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров договорились о поставках тяжелой боевой техники Украине. Кроме того, ФРГ решила направить Киеву батарею ЗРК Patriot в дополнение к тем, которые поставит Вашингтон. По данным американских СМИ, Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Украине уже сегодня. В него могут войти порядка пяти десятков БМП Bradley.

Добавим, что посольство России в Германии осудило решение Берлина о новой военной помощи Украине, назвав его очередным шагом к эскалации украинского конфликта.

«Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», – говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что поставки тяжелых вооружений Киеву негативно отразятся на российско-германских отношениях.

Российские дипломаты назвали поставки БМП Украине пересечением морального рубежа. «Накачка Киева летальными вооружениями и тяжелой боевой техникой, применяемыми не только против российских военнослужащих, но и мирного населения Донбасса, – это тот моральный рубеж, который германские власти не должны были переступать с учетом исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», – говорится в заявлении.

Берлин, Наталья Петрова

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