Польша попросила США помочь получить репарации с ФРГ

Польша попросила США помочь получить репарации за ущерб Второй мировой войны с ФРГ. Замминистра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик отметил, что просьбу адресовали Штатам как ответственным «за глобальный порядок».

«Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США – это государство, которое отвечает за глобальный порядок, является ключевой страной, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости. Рассчитываем на поддержку в вопросе получения компенсаций за последствия Второй мировой войны», – приводит слова политика РИА Новости.

Польши потребовала от Германии около 1,3 трлн долларов за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. Власти ФРГ ответили отказом, на что Польша пригрозила Германии «большими проблемами». Варшава попросила помощи в решении вопроса у ООН, Совета Европы, НАТО, ЕС и порядка 50 стран.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»