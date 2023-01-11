СМИ: Лондон вслед за Варшавой пообещал отправить на Украину танки

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что правительство страны подтвердило, что Соединенное королевство планирует предоставить Украине танки, – сообщает в среду, 11 января, издание The Financial Times.

В комментарии газете чиновник сказал: «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем передачи военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны».

Отметим, что ранее сегодня президент Польши Анджей Дуда во Львове на пресс-конференции заявил, что Варшава передаст Киеву роту немецких танков Leopard.

Лондон, Иван Бабурин

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