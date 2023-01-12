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Четверг, 12 января 2023, 16:31 мск

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«Только дайте танки» – в Киеве не перестают грезить о «победе на поле боя»

Данилов, фото: СНБО Украины

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверяет, что предоставленных Западом Киеву танков будет достаточно для победы на поле боя.

По его мнению, передача танков Leopard сдвинет вопрос с мертвой точки, передает издание «Страна.ua». Данилов убежден, что западные страны поставят Украине «все необходимое оружие для победы».

«Настало время, когда мы начнем их (танки – прим. ред.) получать. Затем все партнеры, я уверен, будут подключаться к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить на поле боя», – сказал он. Данилов утверждает, что если «будут техника и оружие», будет и «наступление» – вопреки «заявлениям некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры».

Ранее глава украинского СНБО заявил, что Киев ждет начала масштабных боевых действий в феврале. По его прогнозу, ближайшие два-три месяца будут решающими, и Россия «пойдет ва-банк».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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