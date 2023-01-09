Власти Германии допустили возможность передачи Украине танков Leopard

Правительство Германии не исключает возможность поставок Украине немецких танков Leopard. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире телеканала ARD.

По его словам, сейчас Берлин изучает ситуацию и координирует свои действия с другими странами. Также власти ФРГ будут опираться в этом вопросе на ход обсуждения этого вопроса внутри страны, добавил Хабек.

При этом он заявил, что объем поставок оружия Украине будет изменяться в зависимости от динамики развития хода боевых действий, передает ТАСС.

Надо отметить, что недавний соцопрос, проведенный в Германии по заказу газеты Bild am Sonntag, показал, что 50% респондентов выступают против поставки Киеву танков, за передачу танков высказались лишь 38% опрошенных.

На прошлой неделе президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров договорились о поставках тяжелой боевой техники Украине. Берлин пообещал передать Киеву около 40 боевых машин пехоты Marder. Поставки намечены на первый квартал 2023 года. Кроме того, ФРГ решила направить Киеву батарею ЗРК Patriot в дополнение к тем, которые поставит Вашингтон.

Меж тем, как пишет Spiegel, правительство Германии «лихорадочно ищет» обещанные Украине боевые машины пехоты. Отмечается, что бундесверу придется опустошить свои склады. Имеющиеся в распоряжении оборонного концерна Rheinmetall около 60 БМП Marder – бракованные, их ремонт займет слишком много времени. «Поскольку федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder для оснащения украинского батальона, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов», – пишет издание (цитата по РИА «Новости»).

Берлин, Наталья Петрова

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